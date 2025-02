Mauro Milanese, ex calciatore e oggi dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Mauro Milanese, ex calciatore e oggi dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole: “Capisco l’amarezza per la partenza di Kvaratskhelia che non è stato sostituito, ma sotto il livello di equilibrio di spogliatoio un nuovo arrivo importante avrebbe potuto stoppare la crescita di Neres che oggi si sente importante. Il sostituto di Kvarstkhelia è proprio Neres perchè ha fatto vedere un potenziale non del tutto espresso.