Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico di Milan e Fiorentina, ha parlato dei rossoneri e anche dei talenti della Turchia

Andrea Della Sala Redattore 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 16:46)

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico di Milan e Fiorentina Fatih Terim, ha parlato dei rossoneri e anche dei talenti della Turchia:

Terim, le sta piacendo il nuovo Milan di Allegri?

«Sì e non sono stupito. Allegri è un grande allenatore, normale stia riportando in alto i rossoneri dopo un anno al di sotto delle attese».

C’è chi pensa possa puntare addirittura allo scudetto.

«E quale è la notizia? Il Milan deve sempre puntare a vincere. L’anomalia sarebbe se nessuno credesse nello scudetto del Diavolo. Comunque è ancora presto, penso che le candidate siano le solite: oltre al Milan, ci sono l’Inter e il Napoli campione in carica, ma anche Roma e Juventus».

In Serie A stiamo ammirando anche la crescita di un talento come Kenan Yildiz. Lei che è stato anche ct della Turchia, dove pensa possa arrivare la stellina della Juventus?

«Non vedo giovani molto più dotati di Yildiz in Europa. Sì, è uno dei migliori della nuova generazione. E se pensiamo che ha appena 20 anni, non sappiamo dove potrà arrivare. Di sicuro ha tanta strada davanti per crescere ancora e diventare uno dei più forti al mondo».

È già il migliore della Turchia?

«Piano. Per nostra fortuna abbiamo altre due stelle come Arda Guler e Hakan Calhanoglu. Diciamo che siamo messi con questo terzetto di big: giocano tutti in squadre di primo livello in Europa e fanno la differenza».