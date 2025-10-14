Intervistato da Sky Sport a margine della presentazione del suo libro, Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni:
news
Mkhitaryan: “Vedo in Chivu grande allenatore. A giugno decido se mi ritiro. Roma-Inter…”
"In questo libro ho messo tante cose, della mia vita e del mio percorso da calciatore. Sono orgoglioso di aver avuto questa carriera. Capendo il percorso che ho fatto, sento ancor di più questo orgoglio. Sto facendo di tutto per tenermi in forma, vedremo al termine della stagione se mi ritirerò oppure se continuerò. Bisogna saper ascoltare corpo e mente. Roma-Inter? Saremo in una piazza calda su un campo difficile, con Gasperini stanno facendo un percorso molto bello. Sarà una partita interessante dal punto di vista tattico, ci prepareremo al meglio".
"Da questa partita non dipende il nostro percorso, ci sono ancora tante gare da affrontare. E' ancora presto per capire se sia una partita scudetto. Speriamo comunque di avere un risultato positivo. Inzaghi e Chivu? Inutile paragonarli ora: Inzaghi ha fatto quattro anni all'Inter e lo giudichiamo in base a quelli, Chivu ha fatto solo quattro mesi. Sono fiducioso però, perché ha qualità nel modo di allenare. Lo vedo come un grande allenatore. E' una persona che può dare tanto all'Inter".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA