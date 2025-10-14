"In questo libro ho messo tante cose, della mia vita e del mio percorso da calciatore. Sono orgoglioso di aver avuto questa carriera. Capendo il percorso che ho fatto, sento ancor di più questo orgoglio. Sto facendo di tutto per tenermi in forma, vedremo al termine della stagione se mi ritirerò oppure se continuerò. Bisogna saper ascoltare corpo e mente. Roma-Inter? Saremo in una piazza calda su un campo difficile, con Gasperini stanno facendo un percorso molto bello. Sarà una partita interessante dal punto di vista tattico, ci prepareremo al meglio".