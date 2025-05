Henrikh Mkhitaryan, intervistato da TNT Sports, ha commentato il pirotecnico 3-3 contro il Barcellona: "Prima di tutto è stata una partita folle. Certamente, è stata divertente da vedere ma certamente non da giocare: è stata molto dura. Però abbiamo dato tutto. Credo che avremmo potuto fare anche meglio ma questo è il calcio, può succedere di tutto. Eravamo avanti 2-0 dopo 20 minuti, ma non è che pensassimo di aver già vinto. È solo che il Barça ci ha messo tanta pressione, sono molto bravi col pallone. Abbiamo dato il massimo. Purtroppo non siamo riusciti a mantenere il 3-2, ma fa parte del gioco. Ora dobbiamo pensare al ritorno".