Se l'obiettivo è vincere la Champions? L'obiettivo al momento è andare avanti e poi vedremo se arriveremo in finale o no. Il mio futuro? Vorrei rimanere qua all'Inter un altro anno ma vediamo: abbiamo talmente tante partite che non c'è tempo di pensare al contratto. A fine stagione con la società ci siederemo e ci penseremo: se vogliono che io rimanga, con piacere, altrimenti proverò a trovare la felicità da un'altra parte".