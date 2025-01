Il tecnico dei monegaschi ha fatto il punto sulle condizioni fisiche dei suoi giocatori in vista di mercoledì

Adi Hütter, tecnico del Monaco, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria per 3-2 contro il Rennes: "Possiamo essere soddisfatti di questa seconda vittoria consecutiva. Nella nostra situazione è importante dimostrare che la squadra si sta riprendendo anche in campionato, dopo il successo contro l'Aston Villa in Champions League".