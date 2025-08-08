L'Inter in 10 contro 11 ribalta la sfida contro il Monaco e vince la prima amichevole internazionale della preseason 2025/26, dopo il successo nel test in famiglia contro l'U23.
news
Chivu: “Voglia e carattere. Ma non mi interessa la Coppa Agosto, alleno l’Inter e…”
A trascinare la squadra dopo lo svantaggio iniziale e l'espulsione di Calhanoglu, i gol di Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny che firma il definitivo 2-1 in chiusura di una sfida durissima e di grande carattere da parte dei nerazzurri.
Le parole di Cristian Chivu al termine del match allo Stade Louis-II di Montecarlo.
“È una partita di agosto, di preparazione, con le gambe che ancora non girano come dovrebbero ma è stato un bel test. Bisogna fare minuti perché il tempo stringe, mancano 17 giorni all'inizio del Campionato, mi porto a casa il carattere e la voglia di ribaltare la partita nonostante le difficoltà che abbiamo avuto giocando in dieci uomini. È difficile fare un'analisi perché fisicamente non siamo ancora al meglio ma abbiamo fatto metri e volume.
Ovviamente manca ancora la brillantezza e la lucidità sotto porta, in undici abbiamo colto occasioni nitide nei primi venti minuti. Del risultato mi interessa poco, non voglio vincere la coppa di agosto, mi interessa che la squadra acquisisca fiducia e benzina per quello che verrà. Io alleno l'Inter, un gruppo di giocatori forti che possono fare sempre meglio sotto ogni aspetto, individuale e collettivo ed è quello che cerco di spiegare loro ogni giorno. ”
© RIPRODUZIONE RISERVATA