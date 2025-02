Geoffrey Moncada , direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara di campionato contro il Torino: "L'eliminazione? Dopo una partita così è molto difficile, siamo delusi. Siamo tornati a Milanello abbiamo parlato con i giocatori, individualmente, anche con lo staff e il mister. È importante stare con loro, anche oggi abbiamo parlato in albergo. Siamo insieme, dobbiamo fare molto meglio e fare qualcosa di importante oggi e giovedì.

Ibra dice che questa squadra è più forte di quella dello scudetto? Non so se era più o meno forte. Abbiamo cambiato tanto ed era tre anni fa, è difficile fare un paragone: abbiamo più opzioni, abbiamo una panchina più importante. La squadra è interessante e per quella dello scudetto abbiamo lavorato tre anni, questa squadra l'abbiamo cominciata l'anno scorso. Se senza quarto posto cambiano i piani? Dobbiamo raggiungere questo obiettivo, le altre hanno perso punti: dobbiamo vincere stasera e anche giovedì è molto importante. Abbiamo chance, motivazione e vogliamo tornare a vincere subito".