"Penso sia uno scherzo - ha detto il tecnico -. Non è calcio. Posso capire che per motivi di sicurezza si debba sospendere una partita. Ma se si sospendono sette o otto partite, significa che probabilmente questo non è il posto giusto per questa competizione". "È stata una delle migliori prestazioni delle ultime settimane", ha detto Maresca.

"La partita è stata molto buona per 85 minuti, poi ci siamo fermati per due ore e quando abbiamo ripreso era una partita completamente diversa. Non è la stessa partita perché si rompe il ritmo". "È una competizione fantastica. È il Mondiale per Club, qui ci sono tutti i migliori club", ha detto. "Ma sei, sette partite sospese? Non è normale. In un Mondiale quante ne hanno sospese? Probabilmente zero. In un Europeo , quante partite? Zero. Qui c'è qualche problema", ha concluso.