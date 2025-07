Che ne pensa della vicenda Lautaro-Calhanoglu?

“Penso che Lautaro abbia fatto benissimo a ribadire un concetto sacrosanto detto e ribadito da Marotta: “chi non sta bene in una squadra è giusto che vada”. Ma bisogna veramente capire a chi fosse indirizzato. Vista la partita contro il Fluminense il bersaglio potevano essere molti dei compagni scesi in campo in quel match, per almeno un’ora molti sono sembrati svogliati e scarichi, senza motivazioni. Calhanoglu era infortunato e non capisco che colpe abbia potuto avere”.