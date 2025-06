Il Monterrey è atterrato a Los Angeles, California, per affrontare la fase a gironi del Mondiale per Club, dove sfiderà avversari di alto livello come l’Inter, oltre a River Plate e Urawa Red Diamonds.

La squadra messicana ha dovuto lasciare il campo della Loyola Marymount University, scelto come centro di allenamento, per via di alcuni lavori di manutenzione, e si è dovuto spostare a Carson, nel centro sportivo dei Los Angeles Galaxy, dove continuerà i preparativi per la gara contro l'Inter.