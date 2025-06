Monterrey, Torres: “Inter fortissima, per un po’ ci ha dominato anche se noi…”

"Sapevamo di dover soffrire, avevamo di fronte una grande squadra che ci ha dominati per un po'", spiega Torres

C'è soddisfazione da parte del Monterrey per il pareggio maturato contro l'Inter nella prima giornata del Mondiale per Club 2025.I messicani sono anche passati in vantaggio grazie alla rete di Sergio Ramos ma Lautaro Martinez ha firmato il gol del pareggio che regala un punto a testa. Oliver Torres, ex Porto, Atletico e Siviglia, ha parlato ai microfoni di Dazn del match:

"Sapevamo di dover soffrire, avevamo di fronte una grande squadra che ci ha dominati per un po' ma credo che abbiamo mostrato l'energia di tutta la squadra, sia chi ha giocato e chi era in panchina ed è entrato. Questo spirito dobbiamo mantenerlo per la prossima partita che è importantissima"

"Voglio dire grazie ai tifosi, sono stati incredibili dall'inizio alla fine. Venire fino a Los Angeles comportava difficoltà anche economiche per il viaggio, speriamo che si sentano fieri ed orgogliosi di noi e che potranno continuare ad esserlo per tutto il torneo. Non hanno mai smesso di cantare, il loro supporto è molto importante per noi".