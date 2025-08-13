Montolivo: “Addio Inzaghi? Ha sorpreso me e anche l’Inter. Chivu? Da vedere se…”

"Certo, l’episodio capitato con Çalhanoglu non è stato simpatico, può togliere molto dentro lo spogliatoio", dice Montolivo

Intervistato da Repubblica, Riccardo Montolivo ha parlato così del campionato ormai alle porte

«Favorito? Il Napoli. È avanti rispetto alle altre, anche di tanto. È l’unica squadra che ha dato continuità in panchina e in estate ha aggiunto qualità e alternative, quelle che sono mancate lo scorso anno. Ma nonostante questo gli azzurri sono riusciti comunque a vincere. Poi Conte ha la stessa rabbia di sempre».

Il Milan ha scelto Allegri.

«Lui e Tare sono stati due grandi acquisti. Max è un allenatore di buon senso, mette i giocatori al loro posto e riesce a esaltare le qualità della rosa. La rosa si è rinforzata in mezzo al campo, manca ancora qualcosa dietro, però credo sarà protagonista questa stagione. Ma oggi il Napoli è lontano».

Sorpreso dall’arrivo di Modric?

«Un’occasione di mercato che il Milan ha fatto bene a cogliere. In A, anche a 40 anni, può fare la differenza. Non vedo l’ora di vedere i suoi colpi d’esterno. Lui e De Bruyne sono quei giocatori illuminanti che mancavano a Milan e Napoli».

Le piace l’Inter di Chivu?

«Mi ha sorpreso l’addio di Inzaghi, credo abbia sorpreso anche l’Inter. Chivu è un ragazzo intelligente che sa fare questo mestiere, bisogna capire se ha l’esperienza e la lucidità per farlo in una scuola importante come l’Inter. Certo, l’episodio capitato con Çalhanoglu non è stato simpatico, può togliere molto dentro lo spogliatoio».

Tra le altre chi sarà la sorpresa?

«La Roma mi piace, con Gasperini c’è un progetto chiaro, ma servirà pazienza. Poi c’è il Como, che dopo un mercato così vedremo lassù, a disturbare tutti».

Cosa succede con Donnarumma?

«Il Psg ha fatto una scelta incomprensibile. È legittimo puntare su un altro portiere ma trattarlo così, all’improvviso, non convocandolo per la partita di stasera, l’ho trovata un’uscita di pessimo stile. Sulla Champions League ci sono le sue mani. Il mancato rinnovo ha inciso. Il club parigino è rimasto scottato dalla questione Mbappé, ma doveva trovare una soluzione diversa, pacifica, che accontentasse tutti».