Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Martin Montoya ha parlato della sua breve e fallimentare esperienza all'Inter. Il giocatore ha indossato la maglia nerazzurra nella seconda metà della stagione 2015/16. "L’unica cosa che cambierei del mio periodo all’Inter è il fatto di godermi di più il tempo vissuto a Milano. Purtroppo non ho avuto la fiducia di mister Mancini, non mi hanno dato quasi nessuna opportunità per dimostrare il mio valore. Sono rimasto all'Inter solo sei mesi, ma nonostante questo mantengo tuttora bellissimi ricordi del club nerazzurro e, più in generale, del campionato di Serie A".