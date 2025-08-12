Paolo Bianco, allenatore del Monza, ha parlato così dell’Inter a Sportitalia prima dell’amichevole di questa sera.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Monza, Bianco: “Ecco cosa voglio vedere contro l’Inter. Ad Allegri ho ‘rubato’…”
news
Monza, Bianco: “Ecco cosa voglio vedere contro l’Inter. Ad Allegri ho ‘rubato’…”
Paolo Bianco, allenatore del Monza, ha parlato così dell’Inter a Sportitalia prima dell’amichevole di questa sera
“Voglio che la squadra dia continuità a quanto fatto nelle amichevoli. Con l’Atalanta abbiamo fatto un’ora benissimo, manca l’ultimo step. Con l’Inter voglio vedere continuità dall’inizio alla fine, abbiamo scelto gare di alto livello.
Consigli a De Zerbi o Allegri? Mi sento più spesso con De Zerbi, con Allegri ci vedremo per qualche cena. Ho rubato quanto potevo dalle esperienze con loro, ora devo portare avanti le mie idee”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA