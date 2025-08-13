Intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine di Monza-Inter 2-2, Carlos Augusto ha parlato così del match:
Monza-Inter, Carlos Augusto: “Stiamo facendo ciò che chiede Chivu. Dobbiamo migliorare ma…”
"Queste partite servono per mettere minutaggio nelle gambe, per essere pronti per la prima di campionato. E' stata una grande prova, di personalità, della squadra, dobbiamo migliorare tanto ma stiamo facendo quello che vuole il mister, più aggressività e verticalità, dobbiamo imparare ciò che vuole il mister e fare una grande stagione"
Monza-Inter è sempre speciale per te—
"Devo tanto a Monza, è una parte importante e mi ha aperto le porte in Italia. Ci sono tanti compagni e amici che lavorano al Monza, è sempre bello rivederli. Anche se è un'amichevole, per me è speciale e gli auguro una grande stagione in Serie B"
Sabato ultimo test della pre-stagione—
"Stiamo mettendo a posto le gambe, l'Olympiakos è una grande squadra ma dobbiamo concentrarci su noi stessi, fare una grande partita per poi essere pronti per la prima di campionato"
