"Queste partite servono per mettere minutaggio nelle gambe, per essere pronti per la prima di campionato. E' stata una grande prova, di personalità, della squadra, dobbiamo migliorare tanto ma stiamo facendo quello che vuole il mister, più aggressività e verticalità, dobbiamo imparare ciò che vuole il mister e fare una grande stagione"

Monza-Inter è sempre speciale per te

"Devo tanto a Monza, è una parte importante e mi ha aperto le porte in Italia. Ci sono tanti compagni e amici che lavorano al Monza, è sempre bello rivederli. Anche se è un'amichevole, per me è speciale e gli auguro una grande stagione in Serie B"