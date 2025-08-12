L'ex attaccante dell'Inter Ivan Zamorano ha parlato così prima dell’amichevole tra i nerazzurri di Chivu e il Monza ai microfoni di Sportitalia:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Zamorano: “Pio Esposito avrà spazio. Lookman? Magari! Ma se arriva…”
news
Zamorano: “Pio Esposito avrà spazio. Lookman? Magari! Ma se arriva…”
A Sportitalia, l'ex attaccante dei nerazzurri di Chivu ha parlato così prima dell’amichevole contro il Monza
Pio Esposito?
"Ha grinta, che è importantissima per un attaccante. Ha delle cose buone. Tecnicamente può giocare spalle alla porta. Può essere utile nella rifinitura. Vediamo se può avere spazio".
Sul possibile arrivo di Lookman:
"Magari. Ma se arriva lui bisogna cambiare sistema perché gioca a due. È un’opportunità. Meglio che arrivi perché è interessantissimo".
"Troppa" competitività in attacco se arriva Lookman?
"Sono stato 5 anni all’inter e la competizione c’è sempre. Si gioca per vincere".
© RIPRODUZIONE RISERVATA