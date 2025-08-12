FC Inter 1908
Zamorano: “Pio Esposito avrà spazio. Lookman? Magari! Ma se arriva…”

A Sportitalia, l'ex attaccante dei nerazzurri di Chivu ha parlato così prima dell’amichevole contro il Monza
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L'ex attaccante dell'Inter Ivan Zamorano ha parlato così prima dell’amichevole tra i nerazzurri di Chivu e il Monza ai microfoni di Sportitalia:

Pio Esposito?

"Ha grinta, che è importantissima per un attaccante. Ha delle cose buone. Tecnicamente può giocare spalle alla porta. Può essere utile nella rifinitura. Vediamo se può avere spazio".

Sul possibile arrivo di Lookman:

"Magari. Ma se arriva lui bisogna cambiare sistema perché gioca a due. È un’opportunità. Meglio che arrivi perché è interessantissimo".

"Troppa" competitività in attacco se arriva Lookman?

"Sono stato 5 anni all’inter e la competizione c’è sempre. Si gioca per vincere".

