"In quel momento, questo era ciò che il mio corpo e la mia mente chiedevano. Ci sono momenti in cui le decisioni vengono prese al momento giusto, più o meno corrette, ma alla fine credo che se mi guardo indietro mi rendo conto che i tifosi erano riusciti, in una certa misura, a capirmi e dopo l'Europeo la gente in Spagna non mi vedeva più allo stesso modo, ma queste sono decisioni che si prendono. Sono andato al Milan per via dell'allenatore (Fonseca), che mi ha dimostrato di volermi, ma dopo pochi mesi un progetto che sembrava una cosa si trasforma in un'altra per colpa del calcio stesso. Alla fine non mi sentivo tanto a mio agio perché ero andato lì per stare con Fonseca".