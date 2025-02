"Mi arrabbiai dopo l'eliminazione del 2009 in Champions. Mi trovai davanti facce rassegnate che dicevano 'tanto in Europa va così', ma scherziamo?. Il più forte che ho avuto è stato Ronaldo. Di Paul Ince mi innamorai al punto da andare a prendermelo di persona con un viaggio in Inghilterra. L'altro a cui ho voluto bene è Javier Zanetti, non solo per la lunga militanza. Arrivò assieme a Rambert che della coppia era il pezzo pregiato. Invece la scelta era Zanetti...".