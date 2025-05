Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, racconta le sue emozioni in un'intervista rilasciata a Il Giorno da tifoso illustre che spera di tornare a gioire

Fra due giorni, l'Inter potrebbe replicare l'impresa di Madrid e tornare sul tetto d'Europa. Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, racconta le sue emozioni in un'intervista rilasciata a Il Giorno da tifoso illustre che spera di tornare a gioire:

«Come tutti sono in tensione. Non ho mai dovuto faticare troppo la sera per addormentarmi, ma quando c'è l'Inter sale la tensione e sarà cosi la notte della vigilia e soprattutto la sera del 31 maggio. Quanta tensione…».