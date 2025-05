Giornata importante per l'Inter. Ricorrono oggi i 60 anni dalla seconda Coppa dei Campioni, messa in bacheca con Helenio Herrera in panchina e sotto la presidenza di Angelo Moratti, papà di Massimo. Per questo l'ex presidente ha ricordato l'anniversario con grande emozione in un pranzo avuto con gli ex calciatori al ristorante di Javier Zanetti in centro a Milano.