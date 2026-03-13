FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Moratti: “Ricci? Caos a parti invertite! Bastoni? Chi lo fischia è pieno di simulatori”

news

Moratti: “Ricci? Caos a parti invertite! Bastoni? Chi lo fischia è pieno di simulatori”

Moratti: “Ricci? Caos a parti invertite! Bastoni? Chi lo fischia è pieno di simulatori” - immagine 1
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex presidente nerazzurro è tornato sul tocco di braccio di Ricci e sui fischi a Bastoni
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Moratti è tornato sul tocco di braccio di Ricci in area di rigore durante i minuti finali di Milan-Inter.

"Invece ho apprezzato il fatto che l’Inter abbia tenuto un basso profilo. Zero alibi, anche se quella dinamica spesso è stata punita. Ciò detto, si immagina cosa sarebbe successo a parti invertite? Sarebbe scoppiato il finimondo".

Moratti: “Ricci? Caos a parti invertite! Bastoni? Chi lo fischia è pieno di simulatori”- immagine 2

Il finimondo in compenso è scoppiato attorno a Bastoni, ora preso di mira da tutte le tifoserie.

—  

«Assurdo, anche perché quelli che lo fischiano hanno in squadra giocatori che fanno grandi sceneggiate, contorcendosi per un contatto minimo o tenendosi la faccia quando sono stati colpiti sul petto. È un male comune che spero verrà smascherato con le nuove regole».

Moratti: “Ricci? Caos a parti invertite! Bastoni? Chi lo fischia è pieno di simulatori”- immagine 3
Getty Images

Il gesto però non è stato bello.

—  

«Bastoni ha fatto una grande cavolata, compresa l’esultanza pur nel trasporto agonistico. Però tutto è stato amplificato perché era Inter-Juve. Soprattutto se a fine gara i dirigenti bianconeri fanno quelle scene e parlano di morte del calcio. Ma le sembra possibile? Quello è stato un parziale recupero crediti».

 

Bastoni accuserà il colpo?

—  

«Ha le spalle larghe, lo si vede anche da come andava a sfidare occhi negli occhi Maignan. Ha sbagliato, lo ha ammesso e ha chiesto scusa. Finiamola qui. Bastoni è pure un patrimonio della Nazionale e di autolesionisti il nostro calcio è pieno».

(Gazzetta dello Sport)

Leggi anche
Moratti: “Derby? Che cazzata infinita! Non ho visto il fuoco. Mkhitaryan? Dovrebbero...
Inter Women, Piovani: “Rigore contestato? L’abbiamo rivisto e penso che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA