Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-0 contro il Verona che proietta i bianconeri a 6 punti dal primo posto: "Oggi ho visto tutto molto bene. Nel primo tempo abbiamo creato tantissimo ed è mancato il gol. Era importante segnare per far cambiare la gara, come si è visto nel secondo tempo. La partita è stata molto più aperta. Sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato che hanno voglia e che sanno giocare a calcio".