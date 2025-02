La risposta è criptica ma sembra proprio una bordata: "Sono lo Special One? Ho dimostrato di essere una persona speciale con i 26 trofei vinti in 25 anni di carriera. Non è una questione di una sola partita, ma di una carriera lunga 25 anni. Icardi? È il Goat. E dal momento che è anche un grandissimo GOAT, preferisco non commentare, sto zitto. Io non commento i Goat".