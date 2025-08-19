L'allenatore del Fenerbahce ha anche risposto, nello stesso contesto, ad una domanda che gli è stata posta attraverso una chatbot di intelligenza artificiale. E la domanda che gli ha letto la giornalista nel corso della lunga intervista al canale brasiliano era questa: "Se la tua eredità non fosse misurata dai trofei, ma da quanto il gioco si è evoluto grazie a te, che impatto diresti di aver avuto sul calcio?".

La risposta del mister è stata questa: «È una domanda complicata. Credo che, metodologicamente, ci sia un prima e un dopo di me. In termini di come ci alleniamo, di come pensiamo al gioco, credo che ci sia stato un cambiamento radicale all'inizio degli anni 2000, fino alla mia prima Champions League nel 2004. C'è stata un'esplosione di curiosità su come lavoravo, e poi c'è stato un periodo post-partita. Ricordo che quando sono arrivato in Italia, all'Inter, nemmeno i giocatori credevano davvero in quel modo di lavorare», ha sottolineato.

«Se mi considero ancora tra i migliori? Certo, per tutto quello che ho vinto. Credo che il calcio si misuri ancora in base a questo. Ci sono molte persone che fanno una cosa che mi fa ridere, ovvero che non ho perso ma non ho perso la mia identità. È meglio perdere l'identità? Chi lo dice guadagna poco. Chi guadagna di più è quello che rimane più impresso. E poi c'è un'altra cosa, che è vincere come ho fatto io e dove ho vinto. Vincere la Champions League con il Porto non è la stessa cosa che vincere a Barcellona, vincere con l'Inter non è la stessa cosa che vincere a Real Madrid. Potrebbero dire che non ho vinto la Champions League con il Real, ma ho vinto campionato e Coppa contro la squadra migliore del mondo, il Barcellona, e ho interrotto un ciclo di dominio del club blaugrana. L'ultimo titolo UEFA con la Roma è stato l'unico nella storia della Roma, la Conference, e per come l'ho fatto, penso di dover essere uno dei migliori», ha concluso Josè.