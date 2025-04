C'è ovviamente delusione in casa Bayern Monaco per l'eliminazione dalla Champions League ai quarti di finale per mano dell'Inter

Marco Macca Redattore 17 aprile - 11:45

C'è ovviamente delusione in casa Bayern Monaco per l'eliminazione dalla Champions League ai quarti di finale per mano dell'Inter. I bavaresi speravano di giocare la finale in casa il 31 maggio, ma hanno trovato davanti a loro una grandiosa squadra come quella di Inzaghi. Quelle le dichiarazioni di Thomas Muller dopo il match, riportate dalla Gazzetta dello Sport: