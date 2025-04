Jamal Musiala è stato il grande assente della doppia sfida di Champions League tra Inter e Bayern Monaco, che ha visto i nerazzurri conquistare il pass per le semifinali. Il centrocampista tedesco ne ha parlato ai microfoni della Bild: "Guardare l'eliminazione in TV senza far niente è stato davvero doloroso. Ho sofferto con i ragazzi, penso che abbiamo combattuto brillantemente nonostante gli infortuni e che meritavamo di più".

"Ho iniziato a lavorare per il mio ritorno fin dal primo giorno dopo l'infortunio e finora tutto sta andando secondo i piani. Ho un grande obiettivo: il Mondiale per Club. Perché c'è in gioco molto prestigio, guadagni per il club e un nuovo titolo internazionale. E vogliamo vincerlo! Voglio tornare in campo negli Stati Uniti".