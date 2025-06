Questa sera l'Inter sfiderà l’Urawa Red Diamonds nella seconda gara del girone. Yuto Nagatomo , nerazzurro dal 2011 al 2018, conosce bene l'avversaria della squadra di Chivu: "L’allenatore Skorza ha fatto un ottimo lavoro e l’Urawa Red Diamonds è veramente una buona squadra. Potete pensare che non sia organizzata tatticamente, e invece proprio in questo aspetto è molto forte e si vede la mano del tecnico: sono bravi a curare soprattutto la fase difensiva, al di là di quello che si è visto nella prima partita contro il River Plate".

Quale giocatore andrà seguito con particolare attenzione?

“Ci sono un paio di brasiliani e alcuni europei interessanti, ma vi faccio il nome di un giocatore giapponese: Ryoma Watanabe è il migliore di tutti per me. È un centrocampista di talento e grande qualità. Vedrete come riesce a tirare bene sia con il piede destro che con il piede sinistro. E come dicevo prima, assieme a tutti i suoi compagni, è molto intelligente nella gestione tattica della partita”.