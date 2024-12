"Bijol? È un giocatore importante per noi, e noi i giocatori importanti li trattiamo come meritano. Vorremmo rimanesse con noi, sappiamo che poi quando arriva un top club è difficile trattenerli. Senz'altro è un'operazione che non pensiamo di affrontare a gennaio, poi siamo un club che per cultura e per rispetto del tesserato ascolta tutto. L'obiettivo per noi è salvarci prima possibile, e Bijol è un nostro fiore all'occhiello. Dopo di che eventualmente affronteremo questo argomento. Fortunatamente per lui e per noi non piace solo all'Inter, è un giocatore forte e ci aspettiamo che i giocatori forti abbiano richieste. Quando sarà il momento vedremo. Con l'Inter abbiamo un ottimo rapporto, io personalmente ce l'ho con Ausilio e Marotta, con tutti. Vedremo cosa dirà il mercato, per adesso ce lo godiamo. Accetto il fatto che, essendo un gran calciatore, possa essere richiesto dalle grandi squadre, e l'Inter è una grande squadra".