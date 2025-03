"Se Marotta ha chiamato per Solet? Sta facendo benissimo, non ha saltato una partita e un allenamento. Mi preoccuperei se non ce li chiedessero. Non abbiamo necessità di vendere e vorremmo tenerl, poi arriva una squadra importante che offre salari importanti sia al calciatore che soldi per il trasferimento al club, allora in quel caso li lasciamo andare. L'importante è saperli sempre sostituire".