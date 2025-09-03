Intervistato da TMW, Gianluca Nani, dirigente dell'Udinese, è tornato sulla vittoria dei bianconeri a San Siro domenica sera contro l'Inter in campionato. Ecco le sue dichiarazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Udinese, Nani: “Con l’Inter bravi e fortunati. I nerazzurri lotteranno per vincere tutto”
news
Udinese, Nani: “Con l’Inter bravi e fortunati. I nerazzurri lotteranno per vincere tutto”
Intervistato da TMW, Gianluca Nani, dirigente dell'Udinese, è tornato sulla vittoria dei bianconeri a San Siro domenica sera contro l'Inter
Che sapore ha la vittoria contro l'Inter?—
“Una bella iniezione di fiducia. Gli ultimi due giorni sono stati molto positivi. Da Zaniolo a Zanoli per i quali ci abbiamo messo più di un mese alla vittoria. Avanti così".
Che Inter ha visto?—
“L’Inter è una grandissima squadra. A San Siro siamo stati bravi e fortunati. Ma la fortuna la cerchi con l’atteggiamento. Quest’anno l’Inter lotterà ancora per vincere il campionato e per arrivare fino in fondo in Champions. Vincere a San Siro non è ovviamente la normalità. Bravi il mister e i ragazzi. Siamo stati fortunati ma abbiamo meritato”.
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA