Che Inter ha visto?

“L’Inter è una grandissima squadra. A San Siro siamo stati bravi e fortunati. Ma la fortuna la cerchi con l’atteggiamento. Quest’anno l’Inter lotterà ancora per vincere il campionato e per arrivare fino in fondo in Champions. Vincere a San Siro non è ovviamente la normalità. Bravi il mister e i ragazzi. Siamo stati fortunati ma abbiamo meritato”.