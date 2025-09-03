FC Inter 1908
Udinese, Nani: “Con l’Inter bravi e fortunati. I nerazzurri lotteranno per vincere tutto”

Intervistato da TMW, Gianluca Nani, dirigente dell'Udinese, è tornato sulla vittoria dei bianconeri a San Siro domenica sera contro l'Inter
Intervistato da TMW, Gianluca Nani, dirigente dell'Udinese, è tornato sulla vittoria dei bianconeri a San Siro domenica sera contro l'Inter in campionato. Ecco le sue dichiarazioni:

Che sapore ha la vittoria contro l'Inter?

“Una bella iniezione di fiducia. Gli ultimi due giorni sono stati molto positivi. Da Zaniolo a Zanoli per i quali ci abbiamo messo più di un mese alla vittoria. Avanti così".

Che Inter ha visto?

“L’Inter è una grandissima squadra. A San Siro siamo stati bravi e fortunati. Ma la fortuna la cerchi con l’atteggiamento. Quest’anno l’Inter lotterà ancora per vincere il campionato e per arrivare fino in fondo in Champions. Vincere a San Siro non è ovviamente la normalità. Bravi il mister e i ragazzi. Siamo stati fortunati ma abbiamo meritato”.

(Fonte: TMW)

