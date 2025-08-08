Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto durante la presentazione della squadra dal palco di Castel di Sangro. Di seguito le sue dichiarazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Napoli, Conte: “Bisogna ricominciare, cerchiamo di parlare poco e di fare tanto”
news
Napoli, Conte: “Bisogna ricominciare, cerchiamo di parlare poco e di fare tanto”
Le parole rilasciate dal tecnico dei partenopei in occasione della presentazione ufficiale della squadra ai tifosi
"Non finiremo mai di ringraziarvi per la vostra passione ed il vostro entusiasmo, quello che ci trasmettete lo portiamo in campo. Sappiamo di dover dimostrare di meritare di giocare per il Napoli e lo facciamo sempre per voi".
Poi ha aggiunto:
"Grazie per la passione e l'affetto. Ci rivediamo dopo un bellissimo anno, soprattutto grazie a staff e calciatori che hanno fatto qualcosa di incredibile. Un grazie anche ai giocatori che sono andati via e hanno contribuito alla vittoria dello scudetto, gli auguriamo il meglio possibile. Poi come ha detto Lele, abbiamo scritto una pagina di storia e ora bisogna ricominciare: cerchiamo di parlare poco e di fare tanto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA