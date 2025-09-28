Intervistato da DAZN, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato così la sconfitta degli azzurri a San Siro contro il Milan per 2-1:
news
Conte: “Sappiamo di dover migliorare. Mercato? Acquisti non al posto dei titolari, ma…”
"Dispiace aver concesso subito un gol, a livello di squadra potevamo fare meglio, su entrambe le reti del Milan. Partire a San Siro e andare sotto dopo 2' non era semplice. Anche nel primo tempo, però, la partita l'abbiamo fatta, la squadra mi è piaciuta: abbiamo pressato alti e abbiamo creato occasioni. Poi, ovviamente, c'è da migliorare, soprattutto in difesa per i gol concessi. La parte difensiva è sempre stata la nostra forza e dovremo essere bravi a migliorare. Ma la prestazione mi è piaciuta: giocare questo calcio a San Siro contro il Milan, che è una squadra tosta, ci deve dare buone sensazioni a livello di squadra. Ma dobbiamo continuare a migliorare. Questa è la prima sconfitta: il Milan ha qualità importanti, ci sta che facciano due gol. Ma i ragazzi sanno benissimo che bisogna fare meglio come squadra".
"Marianucci? Si sta allenando bene e si è guadagnato questa possibilità: è un calciatore che ha grandi potenzialità e ha dimostrato di poter stare nella nostra rosa. Mercoledì speriamo che non accada niente agli altri centrali. La nostra fortuna passerà dalla crescita dei ragazzi arrivati quest'anno: non sono arrivati al posto dei titolari, devono crescere e lo possono fare anche attraverso le partite ufficiali. De Bruyne e McTominay? Ho provato a mettere giocatori freschi nell'uno contro uno, niente. Si cerca di fare qualcosa di buono e penso siano stati cambi giusti".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA