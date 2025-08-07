Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dal ritiro del Napoli di Castel di Sangro, Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro, ha rilasciato queste dichiarazioni:
Napoli, Di Lorenzo: “Abbiamo lo scudetto sul petto e vogliamo difenderlo a tutti i costi”
"Siamo ripartiti con grande entusiasmo data la vittoria dello scorso anno, ora dobbiamo essere bravi a cavalcarlo con il lavoro, tutto passa da quello. Sarà una stagione lunga e tosta ma ci sono i presupposti per fare bene. Abbiamo iniziato lavorando duro e bene, siamo contenti. Abbiamo un allenatore che ha vinto, sa come stimolare il gruppo. Siamo tutti focalizzati sulla stagione. I nuovi si sono inseriti bene, c'è un gruppo sano di persone perbene".
"Conte? Non è cambiato di una virgola. Abbiamo lo scudetto sul petto e vogliamo difenderlo a tutti i costi. Ci sono tante squadre che si sono rinforzate, sarà difficile. Vogliamo essere umili, compatti e uniti".
