A Radio Kiss Kiss, nella trasmissione Goal, è intervenuto anche l'ex allenatore Giovanni Galeone e a proposito della partita tra il Napoli di Conte e l'Inter di Inzaghi che si giocherà al Maradona sabato primo marzo alle 18 ha detto: «Contro l’Inter sarà una partita molto importante, il Napoli può farcela e ha tutte le qualità per battere i nerazzurri».

Nella lotta scudetto è tornata in auge anche l'Atalanta che è a 54 punti, due punti dietro al Napoli e tre in meno rispetto all'Inter che si è presa la vetta a più uno dopo la sconfitta degli azzurri col Como e la vittoria a San Siro contro il Genoa. L'ex allenatore ha parlato dell'allenatore del club bergamasco, che nei giorni scorsi ha detto che non rinnoverà il suo contratto: «Juventus? L’anno prossimo potrebbe essere Gasperini l’allenatore dei bianconeri», ha sottolineato nel suo intervento.