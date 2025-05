"Ovviamente in campionato parlo anche con Ferguson così come Henderson, gli altri scozzesi della Serie A (c’è anche Adams, ndr). I tifosi sono folli, attendono il nostro pullman di notte, fanno il tifo al 100% per il giocatore, lo apprezziamo molto. Questo è importante per un giocatore, ti fa dare il massimo per la squadra e i tifosi. Cercheremo di dare il tutto per le ultime tre settimane, sperando che vada bene".