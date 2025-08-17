Napoli, Lobotka: “Vogliamo vincere un altro scudetto. E la Champions…”

Intervistato da Sky Sport, Lobotka, centrocampista del Napoli, ha confermato che l'ambizione della squadra di Conte è quella di difendere lo scudetto

Intervistato da Sky Sport, Lobotka, centrocampista del Napoli, ha confermato che l'ambizione della squadra di Conte è quella di difendere lo scudetto:

"Non ci sto ancora pensando. Siamo ancora durante la fase della preparazione, abbiamo ancora del lavoro da fare. Vedremo al calcio d'inizio della prima partita della stagione. Ma credo che non dobbiamo tanto pensare a difendere lo scudetto, quanto a come fare per vincerne un altro".

Si torna in Champions. Quanto ti è mancata? State lavorando per farvi trovare pronti contro i club più forti in circolazione?

"Mi è mancata moltissimo. Ogni giocatore, ogni squadra, sogna la Champions League. Sono contento anche che avremo modo di giocare più partite rispetto a due anni fa con il nuovo format. È una competizione speciale, penso che ogni tifoso voglia vederci partecipare ogni stagione. Faremo del nostro meglio per andare più lontani possibile".