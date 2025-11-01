Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della partita contro il Como, Manna, direttore sportivo del Napoli, ha fatto il punto anche sulla situazione infortunati. Ecco le sue dichiarazioni:
Napoli, Manna: “De Bruyne? Sapremo sopperire alla sua assenza. Lukaku? Speriamo di…”
"Anguissa? Conta ciò che mette in campo. Sta bene, sta esprimendo un gran calcio, è maturo e fondamentale per noi, dentro e fuori dal campo, sempre presente. Abbiamo un'opzione unilaterale per il rinnovo, ma non c'è fretta e non vogliamo spostare la sua attenzione dal campo. Ne parleremo con gli agenti, ma in questo momento non è un argomento centrale. De Bruyne? Si è operato in settimana, è andata bene e resterà in Belgio qualche settimana, prima di riprendere l'iter riabilitativo".
"Ha fatto il percorso inverso Rom (Lukaku, ndr) che per noi è importantissimo, sta iniziando a lavorare da solo. Speriamo di riaggregarlo nelle prossime settimane, senza fretta. Speriamo in Kevin, che è un grande professionista, ma sappiamo che i ragazzi sapranno sopperire a quest'assenza".
