“L'Atalanta ha fatto bene, noi non abbiamo giocato come sappiamo, abbiamo lasciato troppo. Abbiamo lavorato tanto questa settimana sulle cose fatte male, siamo pronti e vogliamo vincere con l'Inter.

Energia qui in casa? Sì, qui è sempre diverso, sappiamo che i tifosi sono sempre qui e danno il massimo per portare la squadra alla vittoria. Ne siamo felici, speriamo sia una bella serata per tutti.