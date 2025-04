Il calciatore del Bologna, Dan Ndoye , ha parlato prima della partita contro l'Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Skysport. Queste le sue parole: «Partita importante come tutte quelle che ci aspettano nel finale di campionato. Però oggi abbiamo la qualità per fare una bella partita contro l'Inter. Vogliamo dimostrare di essere del giusto livello per l'Europa».

«Cosa fare contro l'Inter? Dobbiamo giocare come sappiamo, essere pazienti, essere efficaci davanti alla porta perché loro hanno qualità e se gli lasciamo tanto spazio sanno come farci del male. Dobbiamo essere pazienti ed efficienti davanti alla porta. Il Dall'Ara per me e per la squadra e diamo sempre il massimo per la squadra. Spero di segnare oggi e che la squadra vinca», ha aggiunto il calciatore.