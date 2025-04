La nuova puntata di Fenomeni, in onda su Prime Video, vede protagonista Alessandro Nesta. Intervistato da Luca Toni, l'ex difensore parla del suo addio alla Lazio e svela di aver parlato con l'Inter. "Da otto mesi non prendevamo lo stipendio, eravamo a pezzi. Il club aveva imbarcato acqua in senso finanziario, aveva tanti debiti, io venivo dal settore giovanile ed era tutta plusvalenza, è stato un anno difficile".

"All'inizio pensavo all'Inter perché avevo parlato con loro. Col Real Madrid l'anno prima ma io avevo detto di no, avevo parlato io con loro e non volevo andare. In quegli anni alla Lazio si guadagnava bene, stavamo bene a casa nostra, poi c'è stato il tracollo, è stato un trauma. Quella settimana è stata dura, mi hanno convocato in sede per dirmi che me ne dovevo andare e l'ho presa male. La reazione che ho chiesto il cambio era perché l'avevo presa male questa cosa, ma me ne sono pentito tanto, non lo farei mai più, mi butterei nel fuoco".