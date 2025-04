Nicola: “Troppo morbidi sui primi due gol dell’Inter. E complimenti a…”

"Siamo stati un po' troppo morbidi nei primi due gol presi, siamo stati poco determinati nella lettura. Non abbiamo avuto la determinazione avuta nel secondo tempo, paradossalmente abbiamo avuto una grande occasione per fare 1-1. Tra primo e secondo tempo, ci siamo detti che c'era la voglia di giocare con coraggio ma non lo avevamo messo in pratica. Dobbiamo prenderci più responsabilità. Sul 2-1, facciamo i complimenti a Bisseck, strutturalmente è forte e ci ha messo in difficoltà. Poi De Vrij ha salvato sulla linea, sarebbe stato divertente se potevamo metterli in difficoltà"