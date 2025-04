Al termine di Bologna-Inter, Daniel Nicolini, secondo di Vincenzo Italiano, ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico rossoblù: "Abbiamo avuto qualche altra occasione prima del gol, ci abbiamo creduto fino alla fine con questo stadio meraviglioso che ci spinge sempre al massimo. Champions? Pensiamo partita dopo partita, l'obiettivo è l'Europa. Espulsione di Italiano? Sinceramente non ho parlato col mister, cose di campo secondo me, poteva dare due gialli. Per il mister è la prima espulsione ed era dispiaciuto".