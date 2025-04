“Non credo possa valere quella cifra, è troppo alta nella mia opinione visto che non ha giocato molto negli ultimi mesi. Però, come potenziale, valere sicuramente di più”.

Nella sua mente, in tre anni, dove può essere?

“Questa è difficile. Se sta bene e la sua mente è pronta per diventare un top player, ecco che può giocare per qualsiasi squadra top, sia in Italia che in Europa. Il suo momento migliore a Salisburgo era in coppa con Strahinja Pavlovic, del Milan. Ed è un peccato che sia finita così”.