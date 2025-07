Intervistato da TMW, Walter Novellino, ex allenatore tra le altre di Palermo e Sampdoria, ha fatto alcune previsioni in vista del prossimo campionato

Intervistato da TMW, Walter Novellino, ex allenatore tra le altre di Palermo e Sampdoria, ha fatto alcune previsioni in vista del prossimo campionato di Serie A:

Chivu all’Inter, Cuesta a Parma. Due novità. Come le vede?

“Probabilmente, per quanto riguarda Chivu, non se l’aspettava neanche lui. Ha fatto tutto il settore giovanile all’Inter, poi il Parma. Può fare bene. Per quanto riguarda Cuesta, l’allenatore non si inventa: deve essere capace e avere esperienza. Credo molto nella gavetta”.