Walter Novellino, intervistato da Sportitalia, si è soffermato anche sulla corsa scudetto: "Il doppio pareggio di Inter e Napoli? Ha significato tantissimo per il Napoli secondo me, perché non era facile la partita contro il Bologna. L'ultimo weekend ha significato su per giù le due squadre che punteranno allo Scudetto fino alla fine, vedo il bicchiere mezzo pieno per la squadra di Conte insomma. Però lo abbiamo visto anche ieri sera con il gol di Frattesi: l'Inter è una squadra che ha tanti ricambi ed è fortissima, ma penso che entrambe lotteranno fino alla fine".