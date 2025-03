Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Walter Novellino, allenatore, ha parlato così della corsa scudetto: "Il Napoli ha talento e Conte in panchina, il suo fuoriclasse, l’uomo che ti cambia le squadre, te le sistema. La “trovata” di Lobotka e Gilmour assieme poteva venire a uno come lui e a me, con modestia, ha ricordato anche qualcosa di mio. Due centrali che si alternano, che creano calcio, che pensano. E lo scozzese, in queste due gare, mi ha conquistato".