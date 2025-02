Ovvio che l’Inter ha più pressione addosso, perché è campione d’Italia ma perché il percorso di Inzaghi ha continuità ed anche sul mercato si è agito per rinforzare la squadra e non per ricostruirla come a Napoli. Conte è partito con un nuovo progetto, e sta facendo un grande lavoro, ma è anche supportato dalla società e da una rosa molto valida. Anche se non ha fatto grandi cose l’anno scorso i calciatori sono forti, qui forse si può anche notare di più la bravura di Conte”.