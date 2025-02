Prima intervista da nuovo giocatore del Napoli per Okafor, trasferitosi in azzurro a gennaio dal Milan. Ecco le dichiarazioni

"Sono in un grande club. Sto lavorando duramente per tornare al mio miglior livello di forma. Presto riuscirò di nuovo ad esprimermi al meglio e quindi fare la differenza ed aiutare la squadra. Si spinge e si lavora duramente in allenamento. Per me è qualcosa di nuovo in questo momento, quindi è difficile, ma sono convinto che sia quello di cui ho bisogno: allenarmi ogni giorno duramente e superare i miei limiti. Tornerò presto al mio miglior livello. Il Napoli è una squadra che corre molto, si difende e si attacca tutti insieme: questo penso sia il suo punto di forza".