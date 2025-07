"Non ho incontrato Hakan e İlkay. Entrambi hanno le loro squadre. Giocano per i migliori club del mondo. Sono grandi giocatori e hanno grande personalità. Non li vedo solo come giocatori; sono leader. Tutti li vogliono nella loro squadra. Il costo di ogni giocatore è cruciale, considerando quanto ti metteranno alla prova, dove potranno giocare, cosa saranno in grado di fare, se puoi prenderli o meno e se spenderai il tuo budget in quell'area. Questo deve essere detto chiaramente. A volte squadre, allenatori e giocatori li vogliono, ma le condizioni possono essere difficili da raggiungere. Non li ho incontrati. Sono entrambi grandi giocatori. Tutti li vorrebbero nella loro squadra, ma il nostro trio di centrocampo composto da Lemina, Torreira e Sara ha fatto eccezionalmente bene. Il budget di mercato di Osimhen sta facendo cose che nessuno prenderebbe nemmeno in considerazione. All'interno di questi budget, è fondamentale spendere ciò che si spende per ogni ruolo".